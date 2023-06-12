Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Adıyaman Havalimanı’nın 2023 yılı Mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Adıyaman Havalimanı’nda Mayıs ayında iç hat yolcu trafiği 36 bin 869 oldu. Mayıs ayında, Adıyaman Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 321’e ulaştı. Yük (kargo, posta, bagaj) trafiği ise Mayıs ayında toplam 256 ton oldu.

2023 Yılının ilk 5 ayında ise iç hat yolcu trafiği 99 bin 771, uçak trafiği 2 bin 951, yük ise 782 ton olduğu öğrenildi.