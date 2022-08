Adıyaman İnternet Gazetecileri Derneği Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş.’nin yaptığı tehditkâr açıklamaya sert tepki gösterdi.ADIYAMAN (İGFA) - Adıyaman İGC Başkanı Mehmet Cihan Akbilek, Adıyaman Futbol Kulübü A.Ş. tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş'e yönelik üslubun yanlış paylaşımını şiddetle kınadı.

Göreve başladığı günden bu yana gerek kişiliği, gerek duruşu ve karakteriyle spor adına Adıyaman'da faaliyette olan profesyonel ve amatör kulüplerine Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak verilen desteğin ortada olduğunu ifade eden Başkan Akbilek, "Adıyaman gençliğine, spora ve sporculara verdiği emek gösterdiği çaba hepimiz tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’in memleket çocuklarının spora devam etmesi için Adıyaman'a sayısız eserler kazandırılmasında en büyük paya sahip olduğunu vurgulayan İGC Başkanı Akbilek; açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Şov yapma peşinde olan bir yönetici olsa sabah akşam her yerde memlekete kazandırdığı tesisleri, milli takım sporcularındaki artışı, spora ve sporcuya verdiği destekleri, sabah akşam nasıl bir mücadele içinde olduğunu anlatan bir müdür görürdünüz. Faaliyet konusunda 'Türkiye’de 4. İl Müdürlüğü'yüm diye hava attığını görürdünüz. Adıyaman Futbol Kulübü A. Ş. takımının daha nezih bir ortamda futbol oynamasını sağlamak için elinden gelen her türlü desteği sağlayan Sayın Fikret Keleş'e 'meyve veren ağaç taşlanır' misali sosyal medya üzerinden yapılan tehditkâr saldırıyı kınıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu ve benzeri açıklamaları her kim, sosyal medya üzerinden memleket için canla başla çalışan her hangi birine yöneltirse karşılarında Adıyaman İnternet Gazetecileri Cemiyeti üyelerini bulacaktır”