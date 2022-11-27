TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman FK, kendi evinde ağırladığı Uşak Spor’u 1-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman FK, kendi evinde ağırladığı Uşak Spor’u 1-0 mağlup etti.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Hakem Süleyman Soyutürk yönetti. Kıyasıya mücadele eden maçın ilk 45 dakikasında her iki takımdan da gol gelmeyince maç 0-0 tamamlandı. Maçın ikinci yarısında 5 dakika uzatmalara gidildi. Maçın 90.dakikasında Adıyaman FK oyuncusu 28 numaralı Yiğit Demir’in vurduğu top fileyle buluştu. Yiğit Özdemir’in attığı golle maç 1-0 oldu. Oldukça mücadele eden her iki takımdan da gol gelmeyince maç 1-0 sona erdi.