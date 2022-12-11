TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman FK, kendi evinde ağırladığı Pazar Spor’u 4-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Adıyaman FK, kendi evinde ağırladığı Pazar Spor’u 4-0 mağlup etti.

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Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Hakem Batuhan Kolak yönetti. Kıyasıya mücadele eden maçın 33.dakikasında Adıyaman FK oyuncusu Ömer Yıldız’ın attığı gol ile maç 1-0 oldu. Maçın 36.dakikasında Adıyaman FK oyuncusu Emirhan Çalışkan’ın vurduğu top filelerle buluştu. Maç, 2-0 oldu. İlk yarıda her iki takımdan da gol gelmeyince maç 2-0 tamamlandı.

5 Dakika uzatmalara gidilen maçın ikinci yarısında ise Adıyaman FK oyuncusu İbrahim Halil Öner’in attığı gol ile maç 3-0 oldu. Maçın 90+3 dakikasında yine Adıyaman FK oyuncusu Furgan Polat’ın attığı gol ile maç 4-0 oldu. Oldukça mücadele eden her iki takımdan da gol gelmeyince maç 4-0 sona erdi.