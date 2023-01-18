Adıyaman Doğa Koleji’nin bursluluk sınavına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Adıyaman Doğa Koleji’nin bursluluk sınavına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Geçtiğimiz hafta sonu Adıyaman Doğa Koleji tarafından yapılan bursluluk sınavına 2 binin üzerinde öğrenci katıldı. Yoğun ilginin yaşandığı bursluluk sınavıyla ilgili açıklamada bulunan Kurucu Müdür Orhan Ekinci, “Türkiye geneli Doğa Koleji bursluluk sınavımıza göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı velilerimize, öğrencilerimize ve desteklerini esirgemeyen öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. 104 kampüsümüzde aynı anda gerçekleşen bursluluk sınavı çeyrek asırlık köklü eğitim sistemiyle Türkiye’nin en önde gelen özel okul zinciri olan Özel Doğa Kolejinde yüzde 100’e varan burs desteğinden Tüm öğrencilerimize faydalanma imkanı sunulacaktır.

Bu sınava Türkiye geneli 150 bin, Adıyaman kampüsümüze yaklaşık 2 bin öğrenci katılım sağladı. Aynı zamanda sınava giren öğrencilerimizin Türkiye geneli akademik başarılarını analiz etme imkanı sunuldu. Sınav sonuçları tüm velilerimize sms ile bildirilecek, ayrıca detaylı sonuç ve burs oranları hakkında bilgileri Adıyaman Doğa Koleji Halkla İlişkiler biriminden alabilirler” dedi.