Adıyaman Doğa Koleji’nde Cumhuriyetin 99. Kuruluş yıldönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Adıyaman Doğa Koleji’nde Cumhuriyetin 99. Kuruluş yıldönümü nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Okulun salonunda gerçekleştirilen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Anaokulu, ilk, orta ve lise düzeyindeki öğrenciler, veliler, öğretmenler ve idarecilerin katıldığı programın açılış konuşmasını yapan Lise Müdürü Hamit Ekinci, günün anlam ve önemine ilişkin açıklamada bulundu. Daha sonra şiir dinletisi, koro ve piyano müzik dinletisinin ardından lise öğrencileri drama gösterisi sundu.

Okulun Kurucu Müdürü Orhan Ekinci ise, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99. Yıldönümünü kutlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Türk milleti bağımsız yaşama iradesi tüm dünyaya 99 yıl önce gösterdi. Cumhuriyet değerleriyle barışık gelecek nesiller yetiştirmenin gayreti ve çabası içerinde olacağız. Milletimizin, Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.