Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), 2023 yılı Adli ve İdari Yargı Kararnamesi ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gökhan Şahin göreve başladı.

Yozgat Boğazlalyan Başsavcısı iken kararname ile Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Gökhan Şahin, göreve başladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Adıyaman’da ilk olarak deprem ile ilgili dosyaları ele aldı. Adıyaman’da devam eden yaklaşık 4 bin 200 deprem dava dosyasına 5 cumhuriyet savcısını görevlendirdi.

6 Şubat Depreminin ardından Kahramanmaraş’ta gönüllü olarak görev yapan Başsavcı Gökhan Şahin, dava dosyalarında adaletin en kısa sürede tecelli etmesi için ilk günden son güne kadar hassas bir çalışma yürüteceklerini vurguladı.