AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman-Çelikhan arasındaki yolun yapılmasını gündemlerine aldıklarını belirterek, Adıyaman’ın ulaşım imkan ve fırsatlarıyla da bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Adıyaman-Çelikhan arasındaki yolun yapılmasını gündemlerine aldıklarını belirterek, Adıyaman’ın ulaşım imkan ve fırsatlarıyla da bir cazibe merkezi haline geleceğini söyledi.

Bugüne kadar yapılamaz denilen birçok projenin altında AK Parti’nin imzası olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, bunun en somut göstergelerinden birinin de Nissibi Köprüsü olduğunu söyledi. Dağtekin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman ifade ettiği gibi yol medeniyettir. Bizler de bu azim ve gayretle Adıyaman’ımıza ulaşımda çağ atlatmaya devam edeceğiz. Bakanımızın Adıyaman ziyareti çerçevesinde ilk olarak Narince-Gerger yolunun temelini attık. Bugüne kadar çeşitli dezenformasyonlara konu olan bu yolun yapımı için milletvekillerimiz ve teşkilatımız yoğun gayret gösterdi. Hamdolsun kısa süre önce inşaat çalışmalarına başlanan Narince-Gerger yolunun temelini sayın bakanımızla birlikte atarak nihayetlendirdik. Öte yandan Adıyaman ulaşım ağına önemli katkılar sağlayacak olan Kahta-Narince-Siverek yolunda sürdürülen çalışmaları yerinde inceledik. Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından 21 Mayıs 2015 tarihinde açılışı yapılan Nissibi Köprüsü’nden bugüne kadar yaklaşık 5 milyonun üzerinde araç geçişi oldu. Elbette bağlantı yollarının bitirilmesiyle bu sayı hem iki katına çıkacaktır hem de Adıyaman’ımız ulaşım imkan ve fırsatlarıyla da bir cazibe merkezi haline gelecektir. AK Parti dönemi boyunca Adıyaman’ımıza ulaşım ve iletişim yatırımı olarak bugüne kadar 5.4 milyarlık yatırım yapıldı. Bu çok ciddi bir rakamdır. Elbette bununla da yetinmiyoruz, Bakanımız Adil Karaismailoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirdiğimiz İl Danışma Meclisi Toplantımızda da Adıyaman-Çelikhan arasındaki yolun yapılmasına yönelik talebimiz oldu. Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve İpekyolu’nun önemli güzergahlarından biri olan Adıyaman’ımıza bu yatırım kazandırılmasına yönelik beklentilerimize sayın bakanımız olumlu yanıt verdi. Turizm ve ulaşım ekseninde bir takım değerlendirmelerimiz oldu. Bakanımızla bu manada beklentilerimizi de paylaştık. Bakanımız da Adıyaman ve bölgeyi yakından ilgilendiren ulaşım yatırımlarıyla ilgili olarak müsterih olmamızı isteyerek Çelikhan yolunun da, Sincik yolunun da programlarında olduklarını belirttiler. Biz de yakın ilgileri ve özellikle de şehrimize yönelik yaklaşımları dolayısıyla bakanımıza teşekkürlerimizi sunduk. AK Parti olarak bizler hiçbir zaman rasyonel bir popülizm içerisinde olmadık. Bizler yaparsa AK Parti yapar düsturuyla hareket eden bir partiyiz. Sorunlara odaklanmak yerine çözüme odaklanan kadrolarız. Allah’ın izniyle Valimizle, milletvekillerimizle belediye başkanlarımızla , esnafımızla, üreticimizle, sanayicimizle, tüccarımızla, ihracatçımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla el ele vererek Adıyaman’ımızı hedeflerine ulaştıracağız” diye konuştu.