Adıyaman Belediyesi’nin, “Adıyaman’ı Keşfet Projesi” Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ödüllendirildi.

Adıyaman Belediyesi’nin, “Adıyaman’ı Keşfet Projesi” Türkiye Belediyeler Birliği tarafından ödüllendirildi.

Adıyaman’ın tanıtımına büyük önem veren ve birçok projeye imza atan Adıyaman Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ’Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması’ içerisinde “Adıyaman’ı Keşfet Projesi” ile ödüle layık görüldü.

Adıyaman Belediyesi adına Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, ödülü Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’in elinden aldı.

Ödül töreninin ardından duygularını ifade eden Başkan Kılınç, Adıyaman’ın tanıtımı için hayata geçirdikleri projelerin böyle anlamlı ödüllere layık görülmesinin kendilerini gururlandırdığını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ankara’da, Adıyaman’a yeni projeler kazandırmak ve mevcut projelere hibe desteği arayışlarında bulunmak amacıyla çeşitli ziyaretler de gerçekleştiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Ankara temasları çerçevesinde İlbank Genel Müdürü Yusuf Büyük ve AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ile bir araya geldi.

İlbank ziyaretinde Genel Müdür Büyük ile devam eden altyapı projeleri, hibeler, HES ve GES projeleri konularında görüştüklerini dile getiren Başkan Kılınç, AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat ile de parti çalışmaları ve Adıyaman üzerine yararlı bir sohbet gerçekleştirdiklerini dile getirdi.