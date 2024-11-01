Adıyaman Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 2025 yılı mali bütçesi 3 milyar 150 milyon TL olarak onaylandı.

Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantının birinci birleşimi, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 8 madde görüşülüp karara bağlandı. Buna göre 2025 yılı mali bütçesi 3 milyar 150 milyon TL olarak onaylandı.

Bütçeye dair açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, “2025 Bütçemizin tüm gruplarımızın desteğiyle oy birliğiyle kabul edilmesinden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu bütçe, deprem yaşamış ve binlerce şehit vermiş Adıyaman halkının parasıdır. Bütçenin her kalemini kuruşu kuruşuna takip etmek hepimizin boynunun borcudur. Bu paraya haram bulaştırmadan, halkımıza hizmet olarak aktaracağız. 2025 yılında bu bütçemizi, şehrimize ve halkımıza en iyi şekilde harcayacağız. Bütçemiz Adıyaman’a, halkımıza ve belediyemize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Halk ekmekle ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Tutdere, “Geçen hafta, kamu ihale kurumu tarafından yayınlanan ve bizim de web sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız, Adıyaman halkının yoğun ilgi ve gündemiyle takip ettiği önemli bir ihalemizi gerçekleştirdik. Halk Ekmek Fabrikası ihalesi tamamlandı. Kriz Koordinasyon Merkezimizin ihaleleri de aynı şekilde kamuoyuna açık olarak canlı yayında gerçekleştirildi. Kısa süre içinde ihaleyi kazanan firma işe başlayacaktır ve umuyoruz ki önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde bu tesisleri Adıyaman’a kazandırmış olacağız” diye konuştu.