Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde, Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören öğrenciler ile beraber piknik etkinliği gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi, özel gereksinimli öğrencilerin doğayla iç içe olması ve toplumsal yaşama uyum sağlamasını kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla Engelsiz Yaşam Merkezinde eğitim gören öğrenciler ile beraber Zerban Mesire Alanında piknik etkinliği düzenledi. Piknikte gönüllerince doyasıya eğlenen öğrenciler eğitici hocalarının eşliğinde oyunlar oynayarak birçok farklı aktivite gerçekleştirdi. Öğrencilerin sosyalleşmelerini arttıran ve engelleri ortadan kaldıran piknik etkinliğinde özel gereksinimli bireyler unutulmaz anlar yaşadılar. Özellikle depremin ardından öğrencilerin morallerini ve süreçten etkilenmelerini en aza indirmek için desteklerini esirgemeyen Adıyaman Belediyesi, bu tür doğa ve gezi yürüyüşü etkinliklerinin belirli aralıklarla düzenleyerek yaz sezonunda gelenekselleştirmeyi hedefliyor.

Engelsiz Yaşam Merkezindeki öğretmenler ise özel öğrencileri bu şekilde mutlu etmenin onlar içinde mutluluk verici olduğunu belirterek bu imkanları sunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ a teşekkürlerini iletti.