Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sonbahar bakım ve temizlik çalışmaları kapsamında peyzaj çalışmalarına başladı.

Özellikle Atatürk Bulvarı’nda gerçekleştirilen çim biçme, budama ve sulama işlemleri sonucunda, bulvarın çim örtüsü yemyeşil bir halı görünümüne kavuştu. Ayrıca, refüjlerde yer alan zeytin ve çam ağaçları başta olmak üzere, çalı, ateş dikeni ve süs bitkilerinin sonbahar ve kış bakımları özenle yapıldı. Şekillendirilen ağaçlarla caddeler dikkat çekici bir görünüme büründü.

Adıyaman Belediyesi yetkilileri, kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kent merkezindeki ağaç ve çalı bitkilerinin budama çalışmalarına başladıklarını belirterek, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz, şehir estetiğini koruyup vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla cadde ve sokaklardaki ağaçlarda düzenli bakım yapıyor. Aynı zamanda, ağaçlarımızın sağlıklı büyümeleri ve formlarının düzgün kalması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor” diye konuştu.