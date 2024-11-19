Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Bulvarı ve kentin çeşitli caddelerinde trafik güvenliğini artırmak, sürücülerin görüş açısını genişletmek ve vatandaşları enerji iletim hatlarının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla ağaç budama çalışmalarına başladı.

Mevsimsel olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında, özellikle bulvar üzerindeki refüj, kavşak ve yan yollardaki ağaçlar, sürücülerin güvenli görüş mesafesini sağlamak amacıyla budanıyor. Ayrıca, cadde ve sokaklarda enerji iletim hatlarına yakın ya da yola fazla sarkarak tehlike oluşturan ağaç dalları kesilerek güvenlik önlemleri alınıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin talimatıyla başlatılan çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ve kentin farklı noktalarında düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti.