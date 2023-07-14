Adıyaman Belediyesi depremden sonra fiziksel olarak rahatsızlık yaşayan vatandaşlar için sağlıklı yaşam ve spor kompleksinde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti vermeye başlayacak.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Adıyaman’ da çok fazla sayıda fiziksel, sinirsel ve kas rahatsızlığı geçiren vatandaşlar için Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi’nde antrenörler eşliğinde fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti ücretsiz olarak verilecek.

Adıyaman Belediyesi tarafından verilen bu hizmette kas-sinir rahatsızlığı geçiren veya ampüte olan vatandaşlar, kadın ve erkek farklı seanslarda olmak üzere raporu olan hastalar Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksinden randevu oluşturarak hizmetten faydalanabilecek.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Depremden sonra tadilatı tamamlanan Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksinde fiziksel olarak rahatsızlık geçiren vatandaşlarımızın yaralarını hızlı bir şekilde sarmaya çalışıyoruz. Merkezimizi ücretsiz bir şekilde bu vatandaşlarımız için açarak Adıyaman Belediyesi olarak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.