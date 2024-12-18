Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde dilencilere yönelik operasyon düzenledi.

Başka illerden geldikleri belirlenen kadın dilencilerin, özellikle trafik ışıklarında ve iş yerlerinde vatandaşları rahatsız ettiği tespit edilmesi üzerine Zabıta Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde yakalanan dilenciler, zabıta karakoluna götürülerek üzerlerinde bulunan paralara tutanakla el konuldu. Dilencilere, kabahatler kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzurunu bozacak bu tür olayların önüne geçmek için denetimlerin aralıksız devam edeceğini belirterek, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların Adıyaman Belediyesi 153 İhbar Hattı üzerinden bildirimde bulunmalarını istedi.