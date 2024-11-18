Adıyaman Belediyesi Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çocuk korosu konseri düzenleyecek.

Adıyaman Belediyesi, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik düzenliyor. Şehirdeki çocuklara ve ailelere unutulmaz bir akşam yaşatmayı amaçlayan Adıyaman Belediyesi, 20 Kasım Çarşamba günü saat 19.30’da Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu’nda Çocuk Korosu konseri etkinliği gerçekleştirecek.

Dünya Çocuk Hakları Günü’ne dikkat çekmek ve çocukların enerjisini ve yeteneklerini ortaya koymasına imkan sağlamak için düzenlenen konser, her yaştan vatandaşın katılımına açık olacak.