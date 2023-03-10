6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki depremde yıkılan Adıyaman Belediyesi yeni binasında hizmete devam ediyor.

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden bir tanesi olan Adıyaman’da yıkılan kamu binalardan bir tanesi de Adıyaman Belediyesi’nin ana binası oldu.

Dört katlı Adıyaman Belediyesi binasının tamamen kullanılamaz hale gelmesinden sonra hizmetlerine Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi binasının ilk iki katında devam ettiklerini belirten belediye yetkilileri, tüm birimleriyle belediyenin hizmetlerini sürdürdüğünü söyledi. Adıyaman Belediyesi, bu zorlu süreçte de yaraların en hızlı şekilde sarılması için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.