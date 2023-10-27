Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler parklardaki çocuk oyun grupları ve spor aletlerini yeniliyor.

Geleceğin teminatı olan çocuklara yönelik yatırımlara özen gösteren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, birçok mahalle de yeni parkların inşasına ve var olan parklardaki oyun grupları ile spor aletlerinin de yenilenmesi için gerekli çalışmalarına devam ediyor.

Çocukların daha güvenli ortamlarda vakit geçirebilmeleri için şehir genelinde çocuk oyun grubu ve spor aletlerinin montaj çalışması için planlama yapan Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Altınşehir Mahallesinde ve Yunus Emre Mahallesinde bulunan iki parkta montajlama çalışmaları tamamladı.

Ekipler Şuan için Yeni Sanayi Mahallesi, Bahçecik Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Karapınar Mahallesinde oyun grubu ve spor aletleri için montajlama çalışmalarını sürdürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, iş programı çerçevesinde belirlenen diğer parklara da yeni oyun grupları ve spor aletlerini monte ederek bölge halkının hizmetine sunacak.