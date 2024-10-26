Adıyaman Belediyesi, müziğe ilgi duyan çocukların yeteneklerini geliştirmelerine fırsat sunmak amacıyla yeni bir çocuk korosu kurdu.

9-14 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan koro, Adıyaman Belediye Konservatuarı bünyesinde çalışmalarına devam ediyor. Koro şefi Erkan Serttaş yönetiminde haftalık provalarla hazırlanan çocuklar, gönüllü müzik öğretmenleri ve saz ekibiyle birlikte türküler, şarkılar ve marşlardan oluşan bir repertuar üzerinde çalışıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, çocuk korosunun kurulmasının, belediyenin sanatsal ve kültürel projelere verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirtti. Başkan Tutdere açıklamasında, “Çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri, sanata ilgi duyabilecekleri ve kendilerini ifade edebilecekleri böyle bir projeyi hayata geçirmek bizim için gurur verici. Bu tür etkinliklerle çocuklarımızın özgüven kazanmalarını ve sanata olan ilgilerini artırmayı hedefliyoruz. Onların bu sahne heyecanını hep birlikte yaşayacağız” dedi.