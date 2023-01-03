AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı ile Merkez ilçe Başkanlığı, köy sandık başkanlarıyla bir araya gelerek toplantı düzenledi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı ile Merkez ilçe Başkanlığı, köy sandık başkanlarıyla bir araya gelerek toplantı düzenledi.

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, köy sandık başkanlarıyla bir araya gelerek seçim öncesi sandık başkanları güncelleme ve eksikleri giderme noktasında parti binasında değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. 2022 Yıllını iyisiyle, kötüsüyle geride bıraktıklarını dile getirerek toplantıda konuşan Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, “Önümüzde 2023 seçimleri var, seçim öncesi hem merkez mahallelerimizdeki sandıklarımızı hem de köylerimizdeki sandıklarımızı mahalle ve köy başkanlarımız aracılığıyla güncellemesini gerçekleştirerek 2023 seçimler öncesi hazır olduğumuzu gösterdik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliği ve milletimizin dik duruşu sayesinde ülkemizin gelecek hedeflerini gerçekleştirmek üzere kutlu yürüyüşümüze Allah’ın izniyle devam edeceğiz. Sandıklar çok önemli. Niye çok önemli? Çünkü demokrasinin temeli sandıklardır. Seçimler aslında iki bölümde yapılır. İlk bölüm seçime hazırlık dönemi, ikincisi ise seçim kampanyaları dönemidir. Biz teşkilat olarak merkez ilçemizdeki 669 seçim sandıkta çalışmamızı tamamladık. Seçimlerin demokrasi şöleni şeklinde olması için tüm gayretimiz ile sürekli çalışıyoruz. Sandık kurulu görevlilerimizi ve müşahitlerimiz her seçimde davalarına sahip çıktılar. Allah hepsinden razı olsun. Seçimin gerçekten demokratik bir şekilde yapılmasını sağlayan sandık kurulu görevlileri ve müşahitlerdir. Sandıktaki görevlilerimizin, nitelik ve nicelik olarak yaşanabilecek tüm aksaklıklara karşı gerekli donanıma haiz, bilgisi ve tecrübesiyle tüm olumsuzluklarla başa çıkabilecek etkinlikte ve yetkinlikte olmasına özen gösterdik. Hep söylediğimiz gibi davaya sadakat, göreve liyakat, işi yapacak takat ve cesaret ilkesiyle AK Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanlığı olarak sandıklarda daha güçlüyüz, seçimlere şimdiden hazırız" dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, "Seçimin en önemli aşaması sandıklara sahip çıkmaktır. AK Parti olarak demokrasiye sahip çıkacağız. Sizler her seçimde partimizi sandıkta temsil eden teşkilat üyelerimizsiniz. Sizler, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarısınız. Bu seçimde de hep birlikte gayret göstereceğiz. Tüm gücümüzle çalışarak bu seçimde de başarılı olacağız inşallah" diye konuştu.