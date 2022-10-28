Zonguldak’ta Atatürk ve Cumhuriyet konulu orataryo gösterisini izleyenler duygu dolu anlar yaşadı. ÖZEV Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın eşi Saime Toptan da adının verildiği Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryoda duygu dolu anlar yaşadı.

Zonguldak’ta Atatürk ve Cumhuriyet konulu orataryo gösterisini izleyenler duygu dolu anlar yaşadı. ÖZEV Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın eşi Saime Toptan da adının verildiği Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinin hazırladığı oratoryoda duygu dolu anlar yaşadı.

Zonguldak Valiliği tarafından Atatürk Kültür Merkezin’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri doğrultusunda ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ konulu oratoryo düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezin’de düzenlenen oratoryoya, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, ÖZEV Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın eşi Saime Toptan katıldı.

Ardından Saime Toptan Sosyal Bilgiler Lisesi öğrencileri tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına şiirler okundu. Hazırlanan kısa film izlendi. Programda Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçıları ve lise öğrencileri birlikte oratoryo gösterisi sergiledi. Protokol üyeleri de ellerindeki Türk Bayrakları ile gösteriye eşlik etti. Saime Toptan programın sonunda duygu dolu anlar yaşayarak ayağa kalkıp öğrencileri alkışladı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, "Kutlama programları çerçevesinde Saime Toptan hanımefendinin öncülüğünde Saime Toptan Lisesi’nin programını hep beraber büyük bir coşkuyla izledik. Büyük bir heyecan ve mutluluk duyduk. Bu vesile ile Cumhuriyetimizin 99. yılını kutluyor. Daha nice yılların bu ülkenin bu milletin huzur ve mutlu şekilde yaşamasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

ÖZEV Mütevelli Heyeti Başkanı Saime Toptan da "Hepinizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu emaneti taşıyacak olan ve yüceltecek olan gençlerimize bütün gönlümle başarılar diliyorum. Onları yetiştiren ailelerine bütün gönlümle teşekkür ediyorum. Onların ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkacağına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk inanmışsa biz de inanıyoruz" diye konuştu.

Çiçek ve hediye takdiminin ardından program sona erdi.