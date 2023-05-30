Adıyaman Belediyesi bünyesinde meslek edindirme kursu olarak hizmet veren kadın ve gençlik merkezi depremin yaralarını hızlı bir şekilde sarabilmek için eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Siteler Mahallesi, Fatih Mahallesi ve TOKİ Bahçecik Mahallesinde bulunan kadın ve gençlik merkezleri, kadınların ekonomide istihdamını sağlamak ve üretimi desteklemek adına çeşitli branşlarda hizmet veriyor.

ADIMEK’ler hakkında bilgi veren Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Hasan Bereket, ‘‘Kursumuzda usta öğreticiler ve öğretmenlerimiz eşliğinde, halı, Kuran-ı Kerim, rölyef, amigurumi örgü, ahşap boyama, kabak, kuaför, ev tekstili ve el sanatları gibi alanlarda eğitim veriliyor. Kadınlarımız ilgi duydukları alanlardaki branşların eğitimini alarak gelişimlerine katkıda bulunuyorlar. Bir sene boyunca toplam 18 branş ve 53 kurstan 3380 kursiyerimiz yararlanmaktadır. Merkezlerimizde 4-6 yaş arasında çocuğu olan kursiyerlerimiz için kreş imkanı sunuyoruz bu da kursiyerlerimiz için daha güvenilir bir ortam sağlıyor. İlimizdeki kadınların bu hizmetlerden faydalanarak kendilerini geliştirdikleri gibi istihdam oranında artış sağlanmış oluyor’’ diye konuştu.

Kursiyerler ise Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve ekibine bu hizmetlerden dolayı kendilerini mutlu hissettiklerini belirtti.