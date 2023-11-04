Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ev sahipliğinde bir araya gelen ADIM Üniversiteleri 1. Grup Rektörler ve İdari Grup Toplantısı sona erdi.

18 üniversitenin katılımıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin ev sahipliğinde başlayan toplantının ikinci gününde MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi’nde açılış töreni düzenlenmişti. Törenin açılış konuşmalarını ev sahibi üniversite olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, ardından ADIM Üniversiteleri Genel Koordinatörü Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin yaptı.

Düzenlenen iki oturumda rektörler ve idari grup toplantıları gerçekleştirildi. Her iki oturumda da Rektörler, Genel Sekreterler, Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü yöneticileri bir araya gelerek işleyişe ilişkin başlıkları tartıştı.

ADIM Üniversiteleri 1. Grup Rektörler ve İdari Grup Toplantısı bugün gerçekleştirilen genel değerlendirme toplantısı ile sona erdi.