ADIM Üniversiteleri 1’inci grup Rektörler ve idari grup toplantısı, 18 üniversitenin katılımıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

ADIM Üniversiteleri toplantısı ilk günü MSKÜ Sıtkı Koçman Sarayı’nda düzenlenen yemek programı ile başladı. Üniversite rektörlerinin, rektör yardımcılarının ve idari yöneticilerinin katılımıyla 3 gün sürecek toplantılarda, üniversitelerin genel işleyişleri, sorunları ve bu sorunların çözüm yolları ele alınacak.

ADIM Üniversiteleri toplantısına katılan Üniversitelerin Rektör ve Rektör Yardımcıları Ula ilçesinde yer alan Thera Antik Kenti’ni gezdi. Heyet Akyaka’da yer alan Kadın Azmağında tekne turuna katıldı.

Toplantıya, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör ve Rektör Yardımcıları yer alıyor.