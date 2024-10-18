MSKÜ’nün Genel Koordinatörü olduğu ADIM Üniversiteleri, Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde 17-18 Ekim 2024 tarihlerinde bir araya geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde 17-18 Ekim 2024 tarihleri arasında 18 üniversitenin katılımıyla gerçekleşen ‘ADIM Üniversiteleri Rektörler ve 2. İdari Grup Toplantısı’na katıldı.

Genel Koordinatörlüğünü MSKÜ’nün yürüttüğü toplantıya, Rektör Prof. Dr. Turhan Kaçar’ın yanı sıra Üniversitemizin idari birim temsilcileri ile ADIM Üniversiteleri üyesi 18 üniversitenin rektörleri, rektör yardımcıları ve idari birim temsilcileri katıldı.

Her yıl düzenlediği toplantılarla kendi aralarında birikimlerini ve iyi uygulama örneklerini paylaşan; eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve toplumsal katkı konusunda iş birliği çabalarını sürdüren ADIM Üniversiteleri, açılış programında ortak bir bildiri yayınlayarak, İsrail’in Filistin’e yönelik uyguladığı soykırımı kınadı.

Adım Üniversiteleri Genel Koordinatörü MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, toplantıda konuşma yaparak bu toplantıların üniversitelerin ortak sorunlarına çözüm aramak için önemli olduğunu vurguladı.

Temel amacı; eğitim-öğretim, Ar-Ge, yönetim, teknik, sosyal, kültürel alanda üniversiteler arası iş birliğini geliştirmek ve ortak girişimlerde bulunmak olan ADIM Üniversiteleri; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Uşak Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi’nden oluşuyor.