Arkas Spor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle adım adım zirveye tırmanmaya başladı. İzmir temsilcisi, oynadığı son 5 müsabakada sadece 1 mağlubiyet aldı.

Arkas Spor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle adım adım zirveye tırmanmaya başladı. İzmir temsilcisi, oynadığı son 5 müsabakada sadece 1 mağlubiyet aldı.

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkas, geçtiğimiz hafta sonu TÜRŞAD’ı deplasmanda 3-0 yenerek arka arkaya ikinci galibiyetini aldı. İzmir temsilcisi böylece yeni bir galibiyet serini başlattı. Öte yandan Arkas, son 5 haftada Fenerbahçe, Cizre Belediye, Develi Belediye ve TÜRŞAD maçlarından galibiyetle ayrılırken, bu süreçte sadece Bursa Büyükşehir’e kaybetti. İzmir ekibi, bu hafta oynayacağı Spor Toto mücadelesiyle üst süte 3. galibiyeti için sahaya çıkacak.