Giresun’da devam eden atletizm yarışlarında Aşkale Belediye Spor Atletizm takımı erkeklerde takım halinde 1. kızlarda ise 3. oldu.

Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Analig yarışlarında Aşkale Belediye Spor Atletizm takımı büyük bir başarı elde ederek takım olarak Erkeklerde 1. Kızlarda 3. olarak Erzincan’da yapılacak olan Türkiye şampiyonasında Erzurum’u temsilen katılmaya hak kazandı.

Antrenör Elif Eyüp yaptığı açıklamada, "Önceliğimiz tüm sporcularımızın antrenmanlarını eksiksiz yapmalarını sağlamak. Antrenman esnasında onların performans ölçümleri ve sağlıklı ilerlemelerini koordine ederek en iyi dereceleri almak. Antrenmanlarda ki disiplin ve özverili çalışmalarımızın sonuçlarını katıldığımız yarışlarda dereceler alarak taçlandırıyoruz. Tabi ki hedefimiz Türkiye şampiyonluğu. Önceki iki yarışta Türkiye şampiyonluklarını saniyeler ile kıl payı kaçırdık. Giresun’da ki Analig müsabakalarında özellikle erkeklerde takım halinde 1. Kızlarda ise 3. olduk. Şimdi önümüzde Türkiye şampiyonası için Erzincan var, öncelikle ordan da başarı elde ederek Türkiye şampiyonasında yarışmak.

Bizlere her zaman büyük destek olan Atletizm Federasyonu Başkanımız Fatih Çintimar, ilçe Kaymakamı Murat Karaloğlu Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış Gençlik Spor İlçe Müdürü Şuayip Gacır, Kulüp Başkanı Sinan Boyacı’ya teşekkür ediyorum.

Şimdi omuzlarımızdaki yük ve sorumluluk daha da arttı ve takım olarak daha da çok çalışacağız ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde temsil etmek” dedi.