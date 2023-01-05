Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM), kurslarına katılan kadınlar hem sanat hem de meslek öğreniyor.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde faaliyet gösteren Aile Destek Merkezi (ADEM), kurslarına katılan kadınlar hem sanat hem de meslek öğreniyor.

Adilcevaz Aile Destek Merkezinde (ADEM) birçok branştaki açılan kurslara katılan kadınlar el becerilerini geliştirerek sosyalleşme imkanı buluyor. Merkezde açılan dikiş nakış, iğne oyası, giyim, örgü, filografi, aşçılık, kuaför ve çeşitli el sanatları kurslara katılan kadınlar hem meslek öğreniyor hem de yaptıkları ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Merkez tarafından sağlanan ücretsiz servis imkanıyla kurslara gelen kadınlar ayrıca 3-6 yaş çocuklar için açılan kreşten de faydalanıyorlar.

Adilcevaz Aile Desteği Merkezi usta öğreticilerinden Leyla Yılmaz, “İğne oyası kursu veriyorum. Kursumuz iğne üzerine, aslında maliyeti az sadece bir iğne ve iplikle yapılan bir iş ve getirisi çok olan bir iş, bayanların aile bütçesine katkı da bulunduğu bir iş. Meslek edinmek için iğne oyası yapılması gereken bir iş. Ben buradan bütün ev hanımlarına ve bayanlara sesleniyorum. Bu gibi yerlere katılmalarını ve burada öğrendiklerini kendi evlerinde uygulayarak aile bütçesine destek olabilirler. Kursiyerlerimiz sipariş üzerine de çalışıyorlar ve kendilerine ufak tefekte olsa harçlık çıkarıyorlar” dedi.

Kursiyer kadınlardan Ayşe Söğüt ise “Burada kanaviçe kursuna geliyorum. Öncelikle hobi amaçlı yapmaya başladık. Sonradan burada gördüğümüz motifler en az ninelerimiz 150-200 yıl önce yapmış olduğu motifler ve bu motifleri bizler günümüze çekip modernize edip günümüze uyarlayarak yapmaktayız. Şunu söyleyebilirim arada bir kültür köprüsü oluyoruz” diye konuştu.

“Kursların sosyal açıdan kadınlara yönelik çok faydası var”

Kuaförlük kursu kursiyerlerinden Zehra Yardım’da ADEM kurslarının sosyal açıdan kadınlara yönelik çok faydasını olduğunu belirtti. Yardım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Haftanın 5 günü kursiyer arkadaşlarımızla birlikte burada kuaförlük alanında eğitimler alıyoruz. Bazı arkadaşlarımız kuaför dükkanı açmak için, güzellik salonu açmak için buradalar. Bazı arkadaşlarımız kendini bu meslekte ilerletip başka alanlarda çalışmak için buradalar. Bazı öğrenci arkadaşlar lise eğitimleriyle birlikte burayı yürütüyorlar. Aile destek merkezinin bize sunduğu imkanlardan olabildiğince faydalanıyoruz. Kursun bize sağladığı imkanlar çok fazla. Sosyal açıdan kadınlara yönelik çok fazla faydası var.”

“Kurslarımızda kadınlar hem sanat, hem de meslek öğreniyor”

Adilcevaz Aile Destek Merkezi (ADEM) Müdürü Emre Yılmaz ise açtıkları kurslarda kadınlara hem sanat hem de meslek öğrettiklerini belirterek, “Merkezimizde 13 tane kursumuz, 1 tanede fitness salonumuz var. Tam bir kompleks halinde hizmet veriyoruz. Biz Adilcevazlı kadınlara neler yapabiliriz, nasıl hizmet edebiliriz hep onun derdindeyiz. Açtığımız kurslarda çok güzel bir sosyal ortam var. Biz kadınlarımıza burada iş öğretiyoruz, sanat öğretiyoruz. Aynı zamanda aile bütçelerine katkı da sağlıyoruz. Çünkü malzemeleri biz veriyoruz, kadınlarımız kurslarda çeşitli ürünler yapıyorlar. Bu ürünlerin bazılarını bize veriyor, bazılarını da satıyorlar. Kursiyerlerimizin çocukları için kreş açtık. 3-6 yaş arası çocuklar için açtığımız kreşte kursiyerlerimizin çocukları hem eğitim alıyor hem de oyunlar oynuyorlar. Kursiyerlerimizin merkezimize ulaşımı için ücretsiz servis imkanı sunuyoruz. Ayrıca kursiyer kadınlarımızı yılda bir kez ilçe dışına geziye götürüyoruz. Bölgede olmayan sadece kadınlara yönelik bir fitness salonuna sahibiz. Bu salonda kadınlarımız sağlıklı yaşamalarına sürdürme adına faaliyetlerini yürütüyor. Tüm bu imkanları Aile Destek Merkezi’nde kadınlarımıza sunmaktayız. Bunların dışında elimizden geldiğince kadınlarımıza yönelik çeşitli sosyal aktiviteler, geziler, matineler yapmalarına imkan sağlıyoruz. Aile Sağlığı Merkezi, jandarma ve emniyetle iş birliği yaparak kadınlarımıza çeşitli eğitimlerimizi kurumumuzda vermekteyiz. Kurumumuzun bu hale gelmesinde emeği geçen başta Kaymakamımız İsmail Demir’e, Belediye Başkanımız Necati Gürsoy’a ve bize destek veren kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyoruz” dedi.