BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yardım malzemesi yüklü 3 tır deprem bölgesine gönderildi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yardım malzemesi yüklü 3 tır deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından başlatılan yardım seferberliği devam ediyor. Bu çerçevede Adilcevaz ilçesinde de giysi, battaniye, kuru gıda ve elektrikli ısıtıcıların yüklü olduğu 3 tır deprem bölgesine gönderildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, “Bugün Adilcevaz halkı seferber oldu. Adeta birbirleriyle yarıştı. Şu an 3 tırımız doldu. İlerleyen zamanda 5-6 tıra çıkarmayı düşünüyoruz. Rabbim böyle bir felaketi hiç kimsenin başına getirmesin” dedi.