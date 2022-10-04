Demir’in talimatıyla başlatılan asfalt ve kilitli parke taşı çalışmaları ise devam ediyor.

Bitlisin Adilcevaz Kaymakamlığı tarafından köy yollarında başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

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