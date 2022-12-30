Her sene bu dönemde kar ve tipinin hakim olduğu Bitlis’in Adilcevaz ilçesi, bugünlerde yalancı baharını yaşıyor.

Her sene bu dönemde kar ve tipinin hakim olduğu Bitlis’in Adilcevaz ilçesi, bugünlerde yalancı baharını yaşıyor.

Yalancı baharı fırsat bilip çay bahçelerine akın eden vatandaşlar, çay içip güneşin tadını çıkardı. Her sene bu dönemlerde kar ve tipinin hakim olduğunu ifade eden vatandaşlar, bugünlerde yaşanan güneşli havayı fırsat bilip dışarıda bol bol zaman geçirdiklerini söyledi. Çay bahçelerinde güneşin altında çay içip bol bol sohbet ettiklerini belirten vatandaşlardan Halil Millioğlu, “Bizim memleketimiz soğuk ama gördüğünüz gibi bahardan kalma günleri yaşıyoruz. Güneşli havanın altında sohbet ederek zaman geçiriyoruz” dedi.