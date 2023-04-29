Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde etkili olan toz bulutu hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Bitlis ve ilçelerinde etkili olan yağmur ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Şiddetli rüzgarla oluşan toz bulutu vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Bitlis Valiliği sosyal medya hesaplarından olumsuz havaya karşı vatandaşlara yaptığı uyarıda, "Bitlis’te yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenildiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.