BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

5 lisedeki öğrencilerin katıldığı ve cumhuriyetimizin 100. yıl kutlama programı kapsamında il geneli düzenlenen ’Cumhuriyet Tarihi’ konulu bilgi yarışmasının Adilcevaz elemeleri yapıldı. 5 okul öğrencinin katılımıyla gerçekleşen bilgi yarışmasında Adilcevaz Anadolu Lisesi birinci, Adilcevaz Tuğrul Bey Anadolu Lisesi ikinci ve Şehit Kemal Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncü oldu.

Yarışmanın sonunda bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, "Bu yıldan sonra geleneksel hale getireceğimiz bilgi ve kültür yarışmamız sayesinde öğrencilerimizin çalışma azminin gözlerinden okunduğunu görebiliyoruz. Gayet hoş bir rekabet içerisinde geçen bu yarışma için öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.