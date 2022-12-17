Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) çerçevesinde yüzde 75 hibe destekli "Cevizin Ata Geni Nesillerin Emaneti" adlı proje ile "Ceviz Gen Bahçesi” kuruldu.

Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) çerçevesinde yüzde 75 hibe destekli "Cevizin Ata Geni Nesillerin Emaneti" adlı proje ile "Ceviz Gen Bahçesi” kuruldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) ile hayata geçirilen yüzde 75 hibe destekli "Cevizin Ata Geni Nesillerin Emaneti" adlı proje çerçevesinde "Ceviz Gen Bahçemiz" tesis edilerek bitirildi. Tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen proje ilde sertifikalı fidan üretim iznine sahip tek üretici olan Mehmet Akkoyun’a ait, Adilcevaz ilçesine bağlı Yolçatı köyünde 20 dekarlık alanda uygulandı. Gen bahçesine toprak hazırlığı, üstün vasıflı 400 adet Adilcevaz-13 ve 400 adet Kazankaya çeşidi fidan dikimi, koruma çiftleri, sondaj, damlama sulama sistemleri, enerji panelleri ve idare binası yapıldı.

Kurulan bahçede 800 adet anaç ağacın bulunacağını belirten Bitlis İl Tarım ve Orman Müdürü Rıfat Çelik, “Bitlis ilimizde ceviz yetiştiriciliğinde bir çığır açmayı hedefledik. İlimizde yaklaşık olarak 35 çeşit vasıfsız ceviz çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitlerin içinden döl ve verim kabiliyeti yüksek Adilcevaz 13 ve Kazankaya çeşitlerimizin tescil ve sertifikasyon işlemlerini bitirmiştik. Çeşitlerimize ait toplam 12 adet tescilli anaç ağacımız mevcuttu. Gerek sertifikalı fidan üretiminde ve gerekse de ekonomik değeri olmayan çeşitlerimizde aşılama çalışmalarında kalem temininde çok sıkıntı yaşamaktaydık. Kurduğumuz bahçede artık 800 adet anaç ağacımız olacak ve biz bu ağaçlardan yeteri kadar kalem temin ederek, ilk etapta sertifikalı fidan üretimimizi 100 bin adede çıkarmayı ve Bitlis ilimizde son 3 yıldır uyguladığımız ‘Cevizde Dönüşüm Projesi’ çerçevesinde ihtiyacımız olacak binlerce aşı kalemimizi kendi bahçemizden temin edeceğiz. Projemizin kabulü, finanse edilmesi ve uygulanmasında bizleri destekleyen başta Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir’e, Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir’e, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy’a, KTV Şube Müdürü Sedat Özgül’e teşekkür ederiz” diye konuştu.

Açılışa, Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Van YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, öğretim üyeleri Dr. Öğretim Üyesi Adnan Yaviç, Dr. Öğretim Üyesi Haydar Kurt, Dr. Öğretim Üyesi Cüneyt Uyak ve çiftçiler katılım sağladı.