BİTLİS (İHA) –Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde arpa ekimine başlandı.

Adilcevaz ilçesinde geçen sene verimli bir hasat elde eden çiftçiler, baharın erken gelmesi ile birlikte arpa ekimine başladı. ilkbaharla birlikte boy vermesi beklenen arpanın, yeteri kadar yağış alması ile birlikte güzel bir rekolte vermesi hedefleniyor.

Bu yıl kış mevsiminde fazla kar yağmaması nedeniyle arpa ekimine erken başladıklarını belirten çiftçiler, "İnşallah 5 ay sonra güzel bir rekolte beklentisi içerisindeyiz. Yaklaşık 5 ay sonra biçerdöverlerle arpa hasadına başlayacağız. Hepimiz için hayırlısı olsun" dediler.