BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Gümüşdüven köyünde temeli atılan 9 sınıflı okulun yapımı devam ediyor.

Adilcevaz Kaymakamlığı tarafından yapımı sürdürülen ve içerisinde ana sınıfı da bulunacak 9 sınıflı ilk ve ortaokulun inşaatı hızla devam ediyor. Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir ve Belediye Başkanı Necati Gürsoy da inşaatta incelemelerde bulunarak ilgililerden bilgi aldı.

Gümüşdüven Köyü Muhtarı Mehmet Emin Karakuzu, okul ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, “Kaymakamımıza müracaatta bulundum. Sağ olsun müracaatımızı kabul etti ve köyümüzde okul inşaatını başlattı. İçerisinde ana sınıf da bulunan ilk ve ortaokulumuzun inşaatı devam ediyor. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.