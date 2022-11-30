Bitlis’in Adilcevaz ilçesi Kaleboynu Mahallesi’nde 4-6 yaş minikler için Kur’an kursu açılışı yapıldı.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi Kaleboynu Mahallesi’nde 4-6 yaş minikler için Kur’an kursu açılışı yapıldı.

Adilcevaz Müftülüğünün çalışmalarıyla biri tam diğeri yarım gün olarak 30’a yakın 4-6 yaş aralığındaki minik öğrencilerin eğitim göreceği Kur’an kursu açılışı yapıldı. Kaleboynu Mahallesi’nde dua ve kurdele kesimi ile başlayan açılış programı, minik öğrencilerin Kur’an-ı Kerim ve ilahi okuyuşları ile devam etti.

Kursu gezen katılımcılar, minik öğrencilerle yakından ilgilenip hediyeler dağıttı. Katılımcılara, İlçe Müftü Vekili Heybetullah Evren ve Dernek Başkanı Hasan Günay tarafından kursun inşası ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Müftüsü M. Faysal Geylani, böylesine büyük emekler verilmiş kursa katkı sunan, hayır yapan herkese ve katılımcılara teşekkür etti.

Kursun açılışına İlçe Kaymakamı İsmail Demir, İl Müftüsü Mehmet Feysal Geylani, İlçe Belediye Başkanı Necati Gürsoy, İlçe Emniyet Müdürü Talet Afşar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selami Savaş, ilçe müftüleri ve vatandaşlar katıldı.