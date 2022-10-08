BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi tarafından ’25. Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri’ düzenlendi.

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi tarafından ’25. Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri’ düzenlendi.

Adilcevaz Öğretmenevi’nden Belediye Meydanı’na kadar kortej yürüyüşüyle başlayan etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla devam etti. Mehteran takımının konserinin ardından konuşmalara geçildi. Programda bir konuşma yapan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, “Adilcevaz ceviz festivalini ilk olarak eski belediye başkanı rahmetli Cemal Uluğ tarafından düzenlenmiştir. O günden bugüne Adilcevaz Ceviz Festivali devam ediyor” dedi.

Adilcevaz Kaymakamı İsmail Demir yaptığı konuşmada, “Adilcevaz cevizi oldukça ince kabuğuyla, büyüklüğüyle ve tadıyla muhteşem bir cevizdir. Pandemiden dolayı bu etkinliğe ara verilmişti. Bundan sonra her yıl düzenli olarak ceviz festivalini devam ettireceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından yarışmaya geçildi. 40 kişinin katıldığı yarışmada Murat Gerede birinci, Halil Doğanay ikinci ve Mehmet Akkoyun ise üçüncü oldu. Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.