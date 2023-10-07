Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde, iri taneleri ve ince kabuğu ile tescil alan Adilcevaz cevizinin hasadına başlandı.

Sonbahar mevsimi ile birlikte cevizlerin silkelendiğini ifade eden vatandaşlar, bu sene verimin az olduğunu söyledi. Adilcevaz cevizinin eşi benzerinin olmadığını aktaran Vahit Alkan isimli vatandaş, "Bu sene eskiye göre cevizin verimi az oldu ama yine de çok şükür. Hasadımızı yapıyoruz. Adilcevaz cevizini yurdumuzun hemen hemen yerine gönderiyoruz. Hem tadı hem vitamini hem mineral bakımından çok talep alıyoruz" dedi.