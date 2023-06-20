Hollanda’nın Amsterdam şehrinde düzenlenen AnatoliaFest Fuarı’nda Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde üretilen bastonlar tanıtılıyor.

Türkiye’den 16 sanat ve sanatçının katıldığı fuara Bitlis adına Amsterdam’a giden baston ustası Cuma Birol da beraberinde götürdüğü bastonlarla kentin tanıtımını yapıyor. İki hafta sürecek olan fuara Adilcevaz baston sanatı, İpek koza sanatı, çini sanatı, keçe sanatı, Mardin telkari, aynalı süpürge, Iğdır kilim, sipsi yapımı, yaprak sanatı, ebru sanatı, cam boyama sanatı, kaligrafi sanatı katılacak.

Türkiye’den 16 sanatçının katıldığı fuarı gezen Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy da tek tek stantları gezdi.

Adilcevazlı baston ustası Cumali Birol, gayelerinin Anadolu kültürünü Avrupalılara tanıtırken Avrupa’da yaşanan Türklere de bu kültürü hatırlatmak olduğunu söyledi. Birol, “Böyle bir festivalde Bitlis’i baston sanatı ile tanıttığım için gururluyum. Biz de kendi kültürümüzü en iyi şekilde Hollanda’ya tanıtıyoruz” dedi.