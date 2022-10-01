BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi tarafından ‘25. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri’ düzenlenecek.

BİTLİS (İHA) – Bitlis’in Adilcevaz Belediyesi tarafından ‘25. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri’ düzenlenecek.

Adilcevaz meydanında 8 Ekim 2022 Cumartesi günü düzenlenecek olan ‘25. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleri’ sabah 9.30’da başlayacak. Festivalin açılış yürüyüşünün ardından belediye meydanında resmi açılış programı yapılacak. Daha sonra en iyi ceviz bahçesi, en iyi ceviz yetiştiriciliği ve en iyi ceviz reçeli yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verilecek. Halk Eğitim Merkezi folklor ekibi ve mehteran takımı gösterilerinin ardından çarşı merkezinin yanı sıra ceviz bahçeleri gezilecek. Adilcevaz Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda ‘Cevizin Adilcevaz’daki Önemi’ konulu konferansın ardından belediye meydanında Saat: 16.00’da halk konseri etkinliği düzenlenecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, festival sayesinde ilçenin ve cevizin tanıtımını yaptıklarını ifade ederek, "Bilindiği üzere ülkemiz tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve ürün çeşitliliği ile bulunmaz bir cennettir. Var olan bu zenginliğimizi tanıtmak amacıyla son yıllarda ülkemizin birçok yöresinde çeşitli adlar altında festivaller düzenlenmektedir. Bu sosyal ve kültürel etkinliklerin en önemli amacı ülkemizin yöresel güzelliklerini ve cevher niteliğindeki ürünlerini geniş kitlelere tanıtmak ve insanların kaynaşmasına vesile olmaktır. Bu güzel organizasyonlardan birisi de belediyemiz ve kaymakamlığımız tarafından ortaklaşa düzenlenen 25. Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür Etkinlikleridir. Bu festival ile birlikte ilçemizde yetiştirilen verimi ve kalitesi yüksek Adilcevaz cevizi tanıtılmaya çalışılmış. Zaman içerisinde gösterilen bu gayretler sonuç vermiş ve bu sayede Adilcevaz cevizi bir marka haline gelmiştir. Tadı ve sağlığa faydaları sebebiyle en çok tüketilen besin maddelerinden birisi olan cevizin maddi getirisinin yüksek olması ve iç piyasada çabuk tüketilmesinden dolayı son yıllarda ceviz yetiştiriciliğine olan ilgi gittikçe artmıştır” dedi.

Toprak yapısı ve iklimi ile ceviz yetiştiriciliğine elverişli olan ilçede birçok ceviz fidanı toprakla buluştuğunu ifade eden başkan Gürsoy, “Yeni ceviz bahçeleri oluşturulmuş, çiftçimiz bilgilendirilerek üretim için teşvik edilmiştir. İlçemizde yetiştirilen ceviz kalitesiyle dünya literatürüne girmiş ve bir marka haline gelmiştir. Düzenleyeceğimiz festival sayesinde hem cevizimizin tanıtımını yapmak hem de esnaf ve ceviz üreticilerimize katkıda bulunmak istiyoruz. Aynı zamanda festivalimize katılacak olan hocalarımız ceviz ve ceviz yetiştiriciliği alanında halkımızı bilgilendirecekler. İlçemizde bu tür kültürel etkinliklerin yapılmasını önemsiyoruz. Çünkü Adilcevaz cevizi adından söz ettirmiş kaliteli bir cevizdir. Bu cevizin ilçemiz ekonomisine kazandırılması için ne gerekiyorsa yapacağız. Düzenlenecek olan etkinliğe tüm hemşerilerimizin katılımlarını bekliyoruz. Bu vesileyle, festivalin ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Belediye ve Kaymakamlık tarafından 8 Ekim 2022 tarihinde 25’incisi düzenlenecek olan Adilcevaz Ceviz Festivali ve Kültür ve Etkinliklerinde ‘Ceviz bahçesi yetiştiriciliği’, ‘En iyi ceviz ve ceviz reçeli’ yarışmaları yapılacaktır. Yarışmalarda dereceye girecek olan yarışmacılardan; birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL ve üçüncüye bin TL ödül verilecek. Yarışmalara katılacakların 6 Ekim 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar Adilcevaz Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.