Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Metro görmek için Paris’e gitmeye gerek yok. Yılardır İstanbul’da metrolar işliyor ve dünyanın en kaliteli metroları işliyor. Aynı şekilde otomatik kapı bazılarını çarpabiliyor. O yüzden bizim metrolarımız, tünellerimiz, otoyollarımız, dünyanın en kaliteli işlerini yapıyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Metro görmek için Paris’e gitmeye gerek yok. Yılardır İstanbul’da metrolar işliyor ve dünyanın en kaliteli metroları işliyor. Aynı şekilde otomatik kapı bazılarını çarpabiliyor. O yüzden bizim metrolarımız, tünellerimiz, otoyollarımız, dünyanın en kaliteli işlerini yapıyoruz” dedi.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde AK Parti ilçe başkanlığına yaptığı ziyarette Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metrosu’nun açılışının pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını belirten Adil Karaismailoğlu, "Metro görmek için Paris’e gitmeye gerek yok. Yılardır İstanbul’da metrolar işliyor ve dünyanın en kaliteli metroları işliyor. Aynı şekilde otomatik kapı bazılarını çarpabiliyor. O yüzden bizim metrolarımız, tünellerimiz, otoyollarımız, dünyanın en kaliteli işlerini yapıyoruz. Bize gelen büyükelçiler, yabancı mevkidaşlarımız geldiklerinde, bizim yollarımızı kullandıklarında ‘keşke bizim ülkemizde de bu yollar, bu metrolar olsa’ diye övgüler yağdırıyorlar. İnşallah görmeyen bazı gözler de bunları görecektir. Bol bol kullanıyorlar. Ama yandan bakıyorlar. Ama hayatlarının vazgeçilmezi oldu bunlar” diye konuştu.

2023 seçimlerinin Türkiye ve dünya açısından önemli olduğunu vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, “Dünyanın da takip ettiği en önemli seçimlerden bir tanesi. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünya liderliği burada söz konusu. O yüzden inşallah hep beraber elbirliğiyle çalışıp Amasya’dan, Gümüşhacıköy’den bütün dünyaya çok güçlü bir ses vereceğiz” dedi.

Karaismailoğlu, daha sonra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya milletvekilleri M. Levent Karahocagil ve Hasan Çilez ile ve diğer yetkililerle birlikte esnaf ziyaretinde bulundu.