Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin batısına Kayseri Yolu’ndan doğrudan ulaşım sağlayan en yoğun arterlerden Adil Erdem Bayazıt Caddesi’nin de tamamlanarak trafiğe açılan çıkış şeridinin ardından iniş şeridinin de asfaltını baştan uca yeniliyor.

2023 ulaşım yatırımları çerçevesinde şehir genelinde yol yenileme uygulamalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin batısına Kayseri Yolu’ndan doğrudan ulaşım sağlayan en yoğun arterlerden Adil Erdem Bayazıt Caddesi’nde başlattığı asfalt çalışmalarına devam ediyor. Onikişubat ilçesinde Ağcalı, Vadi, Akif İnan ve Şehit Abdullah Çavuş mahallesi gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelere ulaşım sağlayan arterde tamamlanarak trafiğe açılan çıkış şeridinin ardından iniş şeridinin de asfaltı baştan uca yenileniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yaklaşık 2,5 kilometrelik arterde gerçekleştirilen asfalt seriminin kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla, Kayseri Yolu ile şehrin batı bölgesindeki konut ve sosyal donatı alanlarına, ticaret merkezlerine ulaşım sağlayan Adil Erdem Bayazıt Caddesi’nin standardı artırılacak.