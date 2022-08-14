Ünlü estetikçi Doç. Dr. Hayati Akbaş, Amerika başta olmak üzere, adı bile duyulmamış ülkelerden insanların estetik operasyon için Türkiye’ye, Samsun’a geldiğini söyledi.

Ünlü estetikçi Doç. Dr. Hayati Akbaş, Amerika başta olmak üzere, adı bile duyulmamış ülkelerden insanların estetik operasyon için Türkiye’ye, Samsun’a geldiğini söyledi.

Estetik cerrahide son 10 yılda yoğun bir hasta gelişinin olduğunu söyleyen FBM Tıp Merkezi sahibi Estetik-Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, estetik ve güzellik konusunda bir anlamda Samsun’un dünyaya estetik ve güzellik ihracatı yapan bir şehir haline geldiğini ifade etti.

"Amerika başta olmak üzere birçok ülkeden insanlar geliyor"

İlk olarak Türkiye’nin estetik açısından hasta potansiyelini değerlendiren Akbaş, "Türkiye son yıllarda sağlık turizmi konusunda yurt dışından özellikle estetik tedavileri için gelen birçok insana tedavi veren bir ülke pozisyonuna geldi. Türkiye aslında bölgenin bir sağlık merkezi oldu. Bunun birkaç sebebi vardır. Türkiye gerçekten sağlık alanında çok ciddi ilerlemeler kaydetti. Bunun sebebi ise doktorların yetenekleri, becerileri ve sağlık alanında yapılan bir takım yeniliklerdir. Bu yenilikler Türkiye’yi bu anlamda öne çıkarttı. Bir önemli faktörde fiyatların Avrupa ve diğer önemli ülkelerle kıyaslandığında daha ekonomik olması da insanlar için çok önemli bir tercih sebebi oldu. Bu yüzden Amerika başta olmak üzere Kanada, Avusturalya, İsviçre, Hollanda, Almanya, Fransa, Suudi Arabistan, Dubai, Katar gibi ülkelerden çok sayıda insan Türkiye’ye plastik cerrahi, estetik cerrahi operasyonları için gelmektedir. Bu da ülkemiz adına çok guru verici bir olaydır "dedi.

"Bazen öyle hastalar geliyor ki, açıkçası geldiği ülkenin adını bilmekte zorlanıyoruz"

Özellikle Samsun’un estetik cerrahide hızlı bir şekilde yol almaya devam ettiğini ifade eden Akbaş, "Samsun özellikle son 10 yılda yurt dışından çok fazla sayıda insana ev sahipliği yapan, misafirperverlik yapan bir şehir haline geldi. Estetik ve güzellik konusunda bir anlamda Samsun dünyaya estetik ve güzellik ihracatı yapan, hem ülkesinin tanıtımına katıklıda bulunan hem de ekonomik anlamda ülkesine katkıda bulunan bir şehir haline geldi. Bu anlamda tabii Karadeniz Bölgesi’nin güzelliği, Samsun’un güzelliği, tarihi çok önemli rol oynamaktadır. Bazen öyle hastalar geliyor ki, açıkçası geldiği ülkenin adını bilmekte zorlanıyoruz. Bazen öyleleri geliyor ki hastanın konuştuğu dili bilen burada arkadaş bulamıyoruz. Mecburen teknolojiyi kullanarak anlaşmaya gidiyoruz. Çünkü gerçekten bazı hastalarımızın konuştuğu diller İngilizce, Almanca, Fransızca gibi yaygın konuşulan dillere benzemiyor. Aslında ilginç olan olay şu: Dilini bilmediği halde, ilk defa geldiği halde, kültürünü bilmediği halde bir ülkeye güvenerek kendi sağlığını teslim etmesi bizim ülkemizin güvenirliği açısından, sağlık sistemimizin, sağlıkçılarımızın başarısı anlamında çok onur verici bir olaydır. Samsun bu anlamda İstanbul’dan sonra Türkiye’de en çok sağlık turizmi yapan şehirdir diyebiliriz. Bu da ülkemiz ve şehrimiz adına güzel bir gelişme" şeklinde konuştu.