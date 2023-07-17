Bardakçı Köyü Kalkındırma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Bayraklı, Seyitgazi’nin köyü olan Bardakçı’nın adı ile hiç ilgisi olmadığını, 20 yıldır bardaklarına içme suyu dolduramadıklarını söyledi.

Başkan Bayraklı, 30 yıllık derneğin köyün sorunlarına çözüm bulmak için çalıştığını anlattı. Dernek Başkanı Bayraklı, "Su sorunu 20 yıldır çözülmüyor, köyde içme suyu yok, yine 30 yıldır sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor. Köyümüze bir baraj yapılmasını çok istiyoruz." şeklinde konuştu.

Yıl 2023 su yok

Genel seçimde kendilerini ziyaret eden milletvekili adaylarının, siyasi parti temsilcilerinin seçim sonrasında bir daha köylerine uğramadığından dert yanan Osman Bayraklı, şunları söyledi:

"Yıl oldu 2023 bizim köyde içme suyu yok, köyde Kalabak suyu kullanıyoruz. Dayanışma Derneğimizde başkan olarak 2019 yılından bu yana görev yapıyorum, her yerde sorunları anlatıyoruz, ama bir çözüm bulamıyoruz. Düğünde, bayramlarda gelirler, selam verirler ve giderler. Sorunlara gelince onları göremiyoruz. Bardakçı köyü Eskişehir’e 30 kilometre uzaklıkta ve Seyitgazi’nin en büyük köylerinden biri. Biz köyümüz için yol istiyoruz. Belediye Başkanı Uğur Tepe yol talebimizi Meclise taşırsa çok seviniriz."