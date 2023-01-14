Aydın Devlet Hastanesi’nde (ADH) 2022 yılında 243 kalp ameliyatı gerçekleştirildi.

Aydın Devlet Hastanesi’nde (ADH) 2022 yılında 243 kalp ameliyatı gerçekleştirildi.

2022 yılında Aydın Devlet Hastanesi Kalp Merkezi’nde 6 bin 295 Kardiyolojik Girişimsel İşlem ve 173’ü Bypass olmak üzere toplamda 243 kalp ameliyatı gerçekleştirildi. Hastane bünyesindeki Kalp Merkezinde, Kardiyoloji Hekimleri, Kalp-Damar Cerrahisi Hekimleri, Anestezi ve Reanimasyon Hekimleri, hemşireler, Radyoloji Teknikerleri, Sağlık Memurları, sekreter ve temizlik personelinden oluşan ekip ile toplamda 6 bin 295 girişimsel işlem uygulandığı belirtildi.

Merkezde, Geçici- kalıcı kalp pili, Perkutan transluminal anjioplasti (tek ve çoklu damar balon-stentleme), Temel ve tanısal elektrofizyolojik çalışma, A-V nod ablasyon, Aortografi, Renal anjiografi, Periferik anjiografi-anjioplasti, Karotis anjiografi, Ventrikülografi, Perikardiyosentez, Trombüs aspirasyonu gibi işlemler yapıldı.

Ayrıca Kalp Merkezi’nde 173’ü bypass ameliyatı olmak üzere toplamda 243 kalp ameliyatı gerçekleştirildiği ifade edildi.