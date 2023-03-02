Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ’Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı’ çerçevesinde Aydın Devlet Hastanesi’nde (ADH) açılan ’Diyabet Okulu’ Şubat ayı mezunlarını verdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen ’Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı’ çerçevesinde Aydın Devlet Hastanesi’nde (ADH) açılan ’Diyabet Okulu’ Şubat ayı mezunlarını verdi.

Diyabette genel bilgiler, diyabet oluşum mekanizması ve fizyopatolojisi, tıbbi beslenme tedavisi, diyabette insülin dışında kan şekeri düzenleyici ilaçlar, diyabette akut-kronik komplikasyonlar, diyabette fiziksel aktivite ve egzersiz, insülin tedavisi, insülin uygulama çeşitleri hakkında bilgilendirme sayesinde diyabetle koordineli ve kaliteli yaşam hedefiyle açılan diyabet okulu, diyabetli bireylerin yüz yüze katılımı ve soru-cevap eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Uzm. Dr. Bilal Acar koordinatörlüğünde, ADH İç Hastalıkları uzman hekimleri, diyetisyen, fizyoterapist ve diyabet-eğitim hemşireleri tarafından verilen eğitim sonunda, ADH Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Rahime Temurayak ve uzman hekimler tarafından katılımcılara ’Diyabet Okulu Diploması’ verildi. Diyabetin bakım ve tedavisinin sürdürülmesinde uzman yardım alınması gerektiğini ve eğitim, danışmanlık ve tıbbi tedavi üçgeninde hastalığın kontrol altına alınabileceğini hatırlan yetkililer diyabetik hastalara, hastalıkla beraber uyum içerisinde kaliteli bir yaşam temennisinde bulundu.