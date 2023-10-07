Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kadınların psikososyal, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen Aile Destek Merkezi (ADEM) projesi meyvelerini veriyor.

Buraya kurs almak için başvuran ve eğitimlerini başarı ile tamamlayan kursiyerler el emeği ürünlerini bugün görücüye çıkardı.

ADEM hizmet binasında gerçekleştirilen sergiye; Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkanı Mustafa Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, AK Parti İlçe Başkanı Ali Özden, Belediye Başkan Yardımcıları Naci Erarslan ve Furkan Dinçer ile SYDV Müdürü Kadir Tuncil katıldı.

Kursiyerler sertifikalarını protokol mensuplarının elinden aldı.