MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, CHP’nin Erzurum’daki iftar yemeğinde yaşanan olaylarla ilgili olarak zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

İddiaya göre, bir restoranda CHP’nin Milletvekili aday adayı Serhatcan Eş tarafından organize edildiği öğrenilen iftar yemeğinde, CHP’li davetlilerle o esnada orada bulunan bir gazi ve ailesi arasında tartışma yaşandı. Gazi ve ailesinin hakarete uğramış olması karşısında sessiz kalmayan MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül, yazılı bir açıklama yaptı. Yurdagül, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bugün benim ismim de, kimliğim de Gazidir. Yüzyıllardır var olan Türk yurdunun ebedi muhafızları şehitlerimiz ve gazilerimize duyduğum derin hürmet ve minnetle sözlerime başlamak istiyorum. Vatanımızın dört bir yanında, iç ve dış düşmanlarla mücadele verirken canlarını hiçe sayarak, devletin bağımsızlığını, vatanın ve milletin, bölünmez bütünlüğünü, milletin, canını, malını ve egemenliğini koruyan, bu uğurda her türlü fedakarlığı yaparak Gazilik unvanını alan vatan evlatlarımızdan Ensar Güney kardeşimiz ve çok kıymetli ailesi, dün akşam iftar saatinde, PKK ile iş tutan, insanlıktan uzak, saygıdan bihaber, minnet duygusundan yoksun iş birlikçi ortağı CHP’nin Erzurum Milletvekili Aday adayı Serhat Can Eş ve küstah arkadaşları tarafından önce hakarete, sonrada alçakça fiziksel saldırılarına maruz kalmıştır. Bu nasipsizlerin, özel hareket gazisi kardeşimiz ve değerli ailesine yönelik yaptıkları bu alçak ve haysiyetsiz saldırıyı büyük bir öfke ve nefretle kınıyorum!”

“15 Mayıs’ta görüşeceğiz” tehdidi

“Gazilik, haklı ve şerefli bir mücadelenin paha biçilemez mükâfatı, vatan ve millet sevgisinin emsalsiz müdafaasıdır. Türk tarihinin her sayfası şehitlerimizin kanlarıyla yazılmış, gazilerimizin feragatiyle taçlanmıştır. Millet Gazidir, Meclis Gazidir, Devlet Gazidir” Gazimize ve ailesine yapılan bu büyük saygısızlık sonrasında, il başkanı olan Suat Dülger’in sözüm ona özür mahiyetinde Dernek Başkanımız Recep Akgül ile yaptığı telefon görüşmesinde hadsizlik ve tehditlerin ardı arkası kesilmemiş, dernek başkanına ve mensuplarına 15 Mayıs’ta görüşeceğiz cümlelerini sarf etmesi bardağı taşıran son damla olmuştur. Buradan kendisine soruyorum; 15 Mayıs’ta yıllardır milletimizden alamadığınız yetkiyi alarak şehit ve gazilerimize ne yapmayı planlıyorsunuz? Bebek katillerinin meclisteki uzantısı ile birlikte hangi kanlı ve alçak planları hazırlıyorsunuz? Milletimizin size fırsat vereceğini mi sanıyorsunuz?

Geçtiğimiz günlerde CHP milletvekili Yunus Emre’nin “Kemal Kılıçdaroğlu seçildikten sonra yerel yönetimlere özerklik vereceğiz” açıklamasından sonra CHP il başkanının “15 Mayıs’ta görüşeceğiz” söylemini bir araya getirdiğimiz zaman ortaya çıkan sonuç hepimizin malumudur. Bunlar, devleti yönetmeye değil, bu devletin asıl sahipleri ile hesaplaşma ve PKK’ya devletimizi peşkeş çekmeye talip olmuşlardır. Gazilik; cesaretin, dirayetin, hamiyetin, ferasetin, fedakarlığın simgesi; kahramanlığın muazzam sinesidir. Bu sine sizlere hak ettiğiniz cevabı sandıkta verecek sizlere haddinizi bildirecektir”

“Hadsizlik yapacak dili keseriz!”

MHP İl Başkanı Yurdagül, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Bilinsin ki; Devletimiz ve milletimizin daimi bekçileri olan bizler, şehitlerimize ve gazilerimize uzanan eli kırar, hadsizlik yapacak dili keseriz. Bu bizim onlara olan borcumuzdur. Onlar bu vatana canlarıyla bedel ödemiştir. Bizlere düşen de onlara karşı yapılan her türlü terbiyesizliğin bedelini sandıkta ödetmektir. Cumhuriyetin kurucusu ve banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün gazilik unvanına paydaş olan gazilerimiz bizlere Türk milletinin manevi değer manzumesinin emanetidir. Ben sizlerin aracılığı ile içinde bulunduğumuz bu mübarek günlerde tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de hayırlı ömürler diliyorum. Onlar bizim başımızın tacıdır. Bizlerde her daim onların yanlarında ve destekçileri olmaya devam edeceğiz. Konunun hukuk önünde de takipçisi olacağız. Hepinize saygılarımı sunuyor, gazimiz Ensar Güney’e ve kıymetli ailesine tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”