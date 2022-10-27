Mersin Nevit Kodallı Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Hüseyin BALTA ve GSL Avrupa Birliği proje ortakları olarak Yunanistan, Hırvatistan, İspanya ve Merzifon'dan gelen ziyaretçiler, İl Milli Eğitim Müdürü Adem KOCA'yı makamında ziyaret etti.

Dijital Müzik konusunda yürütülen proje kapsamında 3 gün boyunca ilimizde misafir edeceğimiz proje ortakları İl Milli Eğitim Müdürü Adem KOCA'ya projeye desteklerinden ötürü teşekkür ettiler.

Adem KOCA, " Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitimin niteliğini artıracak, öğrencilerimize ve meslektaşlarımıza katkı sunacak her türlü projeyi destekliyor, süreci yakından takip ediyoruz. Bu anlamda farklı şehirlerden ve ülkelerden ortaklarımızı ilimizde ağırlamaktan, ortak çalışmalar yürütmekten memnuniyet duyuyoruz. Projede emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum." dedi